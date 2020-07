Autopsia sul 72enne, non ci sarebbero state criticità nella gestione del paziente

TERMOLI. E’ stata eseguita nel pomeriggio di martedì, all’ospedale di Pescara, dal medico legale incaricato dal Pm di Larino, l’autopsia sulla salma del 72enne Rocco Giamberardino, morto la scorsa settimana, a 11 giorni dall’investimento subito in via Corsica. Secondo indiscrezioni che provengono dagli ambiti sanitari, l’esame autoptico avrebbe evidenziato una gestione come da protocollo da parte dei medici dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove il 72enne venne trasportato e da cui fu trasferito dopo 2 giorni a Pescara.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino, oltre a disporre l’autopsia sulla salma dell’uomo, ha iscritto nel registro degli indagati, oltre al conducente del Suv bianco, un medico del Pronto soccorso e un anestesista in servizio nella notte tra sabato e domenica 11 e 12 luglio presso il San Timoteo di Termoli. Oltre agli operatori sanitari del San Timoteo nel registro degli indagati è finito il conducente del suv indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Sotto l’attenta lente della Procura le eventuali negatività nelle operazioni di soccorso e del successivo trasferimento presso l’Ospedale di Pescara. Il pensionato usciva dal negozio del figlio situato sull'ex statale Europa 2, quando è stato investito sulle strisce pedonali da un suv Tiguan Volkswagen, guidato da un medico 60enne del capoluogo, che stava rientrando a Campomarino, in via Corsica, all'altezza dell'Md.

La persona rimase ferita e a terra sull'asfalto è stata soccorsa dal 118 Molise di Termoli giunto sul posto in ambulanza coi volontari della Misericordia adriatica e trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.