Si guasta l'erogatore di ticket, file e incolonnamenti all'ingresso del casello dell'A14

TERMOLI. File e incolonnamenti di veicoli sulla rampa di accesso al casello dell'A14 di Termoli, dalle 10.30 circa. Un guasto al sistema di erogazione del ticket d'ingresso ha determinato code che arrivano sino alla statale 87. Il personale della società Autostrade per l'Italia sta provvedendo manualmente per tamponare il disagio in attesa dei tecnici che dovranno poi sbloccare l'erogatore.