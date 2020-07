Ruba camper con un bimbo che dorme dentro, arriva il padre e lo prende a pugni

CAMPOMARINO. Episodio inquietante nella mattinata di ieri a Campomarino lido.

Una coppia proprietaria di un camper sosta di fronte a uno stabilimento balneare, il loro figlio dorme ancora e viene lasciato riposare all’interno del caravan, quando all’improvviso, coi genitori che si sono recati al lido, un ladro pensa bene di adocchiare proprio il mezzo e ci si infila dentro per trafugarlo e portarlo via. Viene dato l’allarme, il turista proprietario si avvede di quello che sta accadendo e corre verso il camper, col ladro che stava portando via veicolo e bambino, ignorandone probabilmente la presenza. Rabbia e disperazione da parte del papà del bimbo, che rintraccia il mezzo e assesta un cazzotto al volto del malvivente, ne nasce una colluttazione.

Testimoni hanno raccontato che poi il ladro sia fuggito a gambe levate, anche perché genitori e anche i bagnanti presenti in strada hanno urlato a gran voce al ladro e che nel veicolo ci fosse un bimbo, situazione di pericolo estrema. Per fortuna il bandito se né andato e ora sulle sue tracce vi sono i Carabinieri della locale stazione, che stanno indagando su quello che si è svelato essere ben più che il furto di un caravan. Tutto è bene quel che finisce bene.