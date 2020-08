Divampa un vasto incendio tra Montenero e Petacciato, altri roghi in basso Molise

PETACCIATO. Pomeriggio infernale in basso Molise, non solo a causa delle alte temperature, o forse col concorso di esse. Diversi i fronti incendiari su cui sono intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano, in particolare nell'agro di Rotello e soprattutto nelle colline tra Montenero di Bisaccia e Petacciato, dove le fiamme hanno lambito i terreni della Fattoria Di Vaira.