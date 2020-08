CAMPOMARINO. In piena emergenza migranti, visto il tentativo di fuga di oggi pomeriggio, altra cronaca non manca a Campomarino. Una ciclista è stata investita a Campomarino Lido, in via De Gasperi.

A travolgerla è stata una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise soccorso, che in ambulanza ha trasportato la 63enne, residente sul posto, ma originaria della provincia barese, al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

I rilievi sono stati a cura della Polizia locale di Campomarino.