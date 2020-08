Recuperato Iveco Daily rubato, denunciato un 28enne di Cerignola per ricettazione

VASTO. Nella notte del 1° agosto 2020, nell'ambito dei servizi di vigilanza autostradale mirati a rafforzare il pattugliamento per l'esodo estivo, personale della Sottosezione Polizia Stradale di Vasto Sud recuperava nei pressi del casello di Vasto dell'A14, direzione Sud, un autocarro Iveco Daily, rubato in mattinata a Milano.

In tale contesto, gli operatori intercettavano all'altezza del casello di Vasto nord un autocarro con apposte delle targhe di nazionalità tedesca parzialmente coperte da una targa prova italiana, che attirava la loro attenzione e pertanto intimavano l'Alt al conducente.

Nelle fasi concitate del fermo del veicolo il conducente non vi ottemperava, ma subito veniva agganciato dalla pattuglia che dopo un breve inseguimento riusciva a fermarlo nei pressi del casello autostradale di Vasto.

Da accertamenti si accertava che il veicolo era stato rubato in mattinata Milano. Il conducente, un uomo di 28 anni residente a Cerignola(FG), veniva denunciato in stata di libertà per ricettazione.

A bordo del mezzo sono stati trovati elementi utili (centratine per l'accensione veicoli) sui quali si sta indagando oltre alle targhe di nazionalità estera e la targa prova, il tutto posto sotto sequestro e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria competente.-Il veicolo rubato è stato restituito al legittimo proprietario.