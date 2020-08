CAMPOMARINO. Oggi la Polizia Locale di Campomarino è intervenuta sul litorale Sud per verificare il danneggiamento delle strutture che sono state predisposte sulla spiaggia libera, insediamenti che permettono ai bagnanti di collocare l'ombrellone in sicurezza all'interno dei cilindri posti secondo il distanziamento previsto per fronteggiare l'emergenza da Covid-19. In particolare molti di questi cilindri sono rotti e divelti nella notte tra domenica e lunedì. Al momento sono in corso le indagini da parte degli agenti della Polizia Locale coordinati dal Luogotenente Umberto Gaspari. Dei fatti verrà informata la competente Procura di Larino.

Anche l'amministrazione comunale è esterrefatta. Nonostante si cerchi di affrontare l'emergenza nel migliore dei modi c'è sempre qualcuno che rende vani gli sforzi.