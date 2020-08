Ancora un incidente auto-scooter in via Pertini, 49enne ferito in modo serio

Cronaca di La Redazione Più informazioni su Termoli TERMOLI. Ancora un incidente, ancora uno scontro auto-scooter, ancora una volta in via Pertini. E' avvenuto nel pomeriggio di oggi, all'altezza del Palaltrisport. A restare ferito, pare in modo serio, un 49enne, M. D. G., che è stato soccorso dal 118 Molise e dai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza e trasportato all'ospedale San Timoteo. Sul posto la Polizia stradale del distaccamento di Termoli.