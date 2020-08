TERMOLI. Interrotto il traffico ferroviario lungo la tratta Foggia-Pescara. Trenitalia, come spiega una nota stampa dell'azienda, ha attivato pullman sostitutivi tra le stazioni di Porto di Vasto e Termoli. Nessun treno, riferisce una nota di Trenitalia è rimasto fermo in linea. Già nella tarda serata di ieri e in nottata un incendio fra il confine Abruzzo-Molise aveva portato alla sospensione per alcune ore della circolazione ferroviaria e alla cancellazione di alcuni convogli.