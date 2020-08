CAMPOMARINO. Nel giorno dell'inferno di fuoco, per clima e incendi, non poteva mancare dopo i problemi e i roghi a Nord, anche verso Sud. Un incendio è divampato in un posto certo non nuovo a questi eventi, nei pressi della foce del Biferrno, dalla parte di Campomarino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli e la Polizia locale campomarinese, che ha deviato il traffico dalla statale 16, chiusa precauzionalmente per permettere le operazioni di spegnimento.