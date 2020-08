TAVENNA. Una telefonata giunge in redazione nella serata di oggi, proviene da Tavenna, dove nella notte scorsa un branco di cinghiali ha devastato un ettaro e mezzo di girasoli, di proprietà di un agricoltore tavennese.

Campo letteramente fatto a pezzi e il frutto di tanto sacrificio, lavoro e anche investimento, finisce in bocca e sotto le zampe degli ungulati.

Purtroppo, è solo l'ultimo episodio di una serie infinita, che in basso Molise, in tuta la regione e in buona parte della penisola vede la proliferazione dei cinghiali tra le cause più dannose della crisi agricola.

Disperazione nelle parole del coltivatore che ha visto vanificato in una sola notte i suoi sforzi stagionali.