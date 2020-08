Scontro auto-moto sulla SP 150 a Palata, ferito un centauro 44enne

PALATA. Ancora il territorio di Palata in cronaca. Nella mattinata di oggi scontro auto-moto sulla SP 150. Intervenuti i Carabinieri della locale stazione e il 118. Coinvolti un 74enne del posto, che era alla guida dell'auto, e un 44enne di Larino, in sella alla motocicletta. Per fortuna, il centauro, soccorso mentre era riverso a terra, non appriva in pericolo di vita, è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, con diversi traumi. Intervenute le postazioni del 118 di Castelmauro e Montenero di Bisaccia. L'ambulanza della Misericordia di Termoli ha trasportato l'anziano conducente della macchina al San Timoteo.

Attualmente il 44enne è comunque ricoverato nel reparto di rianimazione del Cardarelli.