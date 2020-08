Centauro esce fuori strada, il 57enne muore appena giunto in ospedale

ISERNIA. Secondo incidente stradale in Molise col coinvolgimento di un centauro e purtroppo è fatale a un 57enne di Minturno, località della provincia di Latina. L'uomo viaggiava in comitiva, forse a causa di un malore è uscito fuori strada in territorio di Pettoranello.

Trasportato d'urgenza da una ambulanza che stava transitando per altri servizi, è stato condotto subito al Pronto soccorso dell'ospedale Veneziale di Isernia, ma nonostante i disperati tentativi di rianimarlo, il centauro è deceduto. Nel gruppo di motociclisti anche il fratello.