Tentano di fuggire dal centro di accoglienza, due migranti arrestati: feriti 2 agenti

CAMPOBASSO. Nella mattinata odierna, 2 cittadini stranieri di origine tunisina si sono allontanati dalla struttura di accoglienza “Il Tratturo” di Campolieto, dove erano stati portati dopo il loro arrivo in questa Provincia.

Da subito sono iniziate le ricerche da parte degli Agenti della Polizia di Stato in servizio in quelle ore e poco dopo, i due tunisini, sono stati individuati mentre cercavano di nascondersi a poca distanza dalla struttura che li ospitava.

Gli stranieri, rispettivamente di anni 19 e 22, nel tentativo di sfuggire agli agenti davano luogo ad una colluttazione causando ai due operatori di Polizia diverse lesioni guaribili in pochi giorni.

Gli stessi sono stati quindi arrestati per i reati di lesioni, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e portati presso le camere di sicurezza della Questura, sottoposti a tampone per il Covid-19 ed in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella mattinata di domani.

Prosegue senza sosta l’attività di ricerca dei tunisini allontanatisi da questa provincia.

Nelle prime ore della mattinata odierna, uno dei fuggitivi, è stato rintracciato e fermato al valico di Como dagli agenti della Polizia di Frontiera, allertata da questo Ufficio.