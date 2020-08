TERMOLI. Si scontrano due auto in via America, all'incrocio con via Canada. Due le persone trasportate dal 118 Molise, intervenuto assieme ai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Si tratta di una 46enne e di una 36enne, entrambe di Termoli. Rilievi del sinistro a cura dei Carabinieri della compagnia di Termoli.