ISERNIA. Ancora problemi nella gestione dei migranti ospiti delle strutture di accoglienza del Molise. Stamani, a Isernia, presso "Il Geco", dove soggiornano una quarantina di tunisini, intorno alle 13 è andata in scena una rivolta dei profughi, che volevano rompere la quarantena e abbandonare la struttura. Temono di essere rimpatriati e per questo cercano di raggiungere altre nazioni. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno subito organizzato un cordone inter-forze per circondare l'edificio.

Tentativi di fuga segnalati ancora nella notte a Campomarino.