Notte di Ferragosto movimentata, ma sono interventi di routine

TERMOLI. Notte di Ferragosto con molti interventi di forze dell'ordine e 118, ma tutti di routine, come ci hanno confermato le fonti istituzionali stamani. Le richieste di soccorso sono pervenute da molte zone della costa termolese. Due ragazzi, un 35enne e una 27enne, entrambi di Termoli, sono stati soccorsi dal 118 Molise, intervenuto coi volontari della Misericordia in ambulanza per essere caduti con lo scooter in via Abruzzi. Per fortuna, solo un grosso spavento, ma ne sono usciti illesi e hanno anche rifiutato il trasporto al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Sul posto anche la Polizia di Stato.