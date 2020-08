Beve troppo e non si sveglia, apprensione sulla spiaggia

TERMOLI. Beve troppo e resta intontito sulla spiaggia, per questo, stamani, sul lungomare Nord di Termoli sono intervenuti il 118 coi volontari della Misericordia e i Carabinieri della compagnia di Termoli.

Per fortuna, il caso è rientrato alla svelta e non è stata nemmeno censita la scheda dalla centrale del 118, poiché non c’è stato trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo con l’ambulanza.