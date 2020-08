Operazione Ferragosto sicuro con l'Arma

TERMOLI. I Carabinieri della compagnia di Termoli impegnati nell’operazione Ferragosto sicuro.

Nel corso del weekend ferragostano, edizione 2020, sono state impegnate massicciamente numerose pattuglie della compagnia Carabinieri di Termoli. Sull’intero territorio di competenza, difatti, i militari delle diverse stazioni, della sezione radiomobile e di quella operativa, hanno effettuato controlli ai veicoli in circolazione e agli automobilisti. Particolare attenzione è stata dedicata anche a soggetti, già noti alle forze dell’ordine, che si muovevano in modo sospetto sulla fascia costiera. Analogamente, le pattuglie, già impiegate in attività di carattere preventivo, hanno verificato nei settori assegnati, il rispetto delle norme anti-Covid, focalizzando i luoghi ove erano possibili assembramenti ingiustificati, nonché intervenendo in località ove erano segnalati schiamazzi notturni.

Le verifiche ad alcune attività commerciali hanno completato l’ampio spettro di compiti, assegnati ai Carabinieri. Sebbene numerose siano state le violazioni in materia di codice della strada, contestate a conducenti indisciplinati alla guida dei propri automezzi, non è stata registrata la consumazione di reati che avrebbero potuto minare la serenità delle feste di metà agosto. La cittadinanza e i numerosi turisti che hanno affollato in particolar modo la costa e le spiagge molisane, hanno manifestato sostanzialmente senso civico e rispetto delle leggi a tutela della sicurezza pubblica. I servizi di carattere preventivo continueranno incisivamente sull’intera fascia costiera, a cura dei vari reparti dell’Arma.