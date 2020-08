Fuggono 3 migranti positivi al Covid da Campomarino

CAMPOMARINO. Sono in arrivo altri migranti nei centri di prima accoglienza del Molise già dalle prossime ore e monta l’agitazione dei cittadini visto anche l’incremento dei casi di contagio a livello nazionale e la positività di alcuni migranti riscontrata successivamente al loro arrivo nei centri di prima accoglienza. Intanto oggi si apprende che ieri dallo Sweet Dream’s, il Cas di Campomarino, sono fuggiti altri nordafricani di cui tre tunisini risultati positivi al Covid-19. A Isernia, invece, 14 dei 19 migranti scappati nei giorni scorsi, sono rientrati al Cat “Il Geco” di Viale dei Pentri.

Alcuni sono stati riacciuffati dalle Forze dell’Ordine, altri hanno segnalato la loro posizione contattando spontaneamente gli altri migranti all’interno della struttura e, di concerto con le Forze dell’Ordine, hanno fatto rientro nella struttura che li ospita. Solo 5 di loro hanno deciso di non rientrare continuando la fuga.

La gestione della struttura ha intanto incrementato il numero di personale alfine di gestire al meglio la situazione di emergenza creatasi, mentre l’unico migrante risultato positivo a Isernia continua ad essere posto in isolamento e sorvegliato h24 affinché non avvengano contatti con gli altri ospiti del centro di accoglienza. Per tutti gli altri ospiti, invece, la quarantena obbligatoria è prolungata fino alla fine di agosto proprio a causa del contagio registrato nei giorni scorsi all’interno della struttura.