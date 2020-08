Esce fuori strada con l'auto sulla statale 16, ferita una 48enne

TERMOLI. Una 48enne di nazionalità bulgara è rimasta coinvolta in una uscita di strada sulla statale 16, al bivio di Nuova Cliternia. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato la donna al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo per gli opportuni accertamenti.

Danni ingenti al veicolo, la conducente ha riferito di essere uscita fuori strada a causa di un'altra vettura che le ha tagliato la strada, nel tentativo di evitarla.