Auto contro un palo in via Udine, donna trasportata al Pronto soccorso

TERMOLI. Schianto violento nella tarda serata di ieri nella zona Nord di Termoli. In via Udine una macchina è finita contro un palo della pubblica illuminazione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, con la postazione di Montenero di Bisaccia del 118 Molise assieme ai volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, oltre alle forze dell'ordine.

La donna che era al volante della vettura, la 51enne F. V., è stata trasportata per accertamenti al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.