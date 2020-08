Nuova operazione antidroga dell'Arma sulla costa, la conferenza stampa alle 10.30

TERMOLI. I contorni e i dettagli verranno resi noti stamani nel corso della conferenza stampa convocata alle 10.30 presso il comando compagnia di via Brasile a Termoli. Tuttavia, possiamo già evidenziare come nelle ultime ore sia stata compiuta un’altra brillante operazione antidroga sulla costa adriatica molisana. Diversi arresti e denunce effettuati dai militari dell’Arma dei Carabinieri, al culmine di una importanti attività investigativa portata avanti da tempo. Un impegno strenuo contro uno dei peggiori mali che affliggono la società molisana, quello del traffico di sostanze stupefacenti, come più volte messo in evidenza dagli inquirenti. Una operativitàhe giunge anche nel periodo di maggior afflusso turistico sul litorale.