TERMOLI. Sono cinque le persone arrestate (una in carcere e quattro con obblighi di dimora, tra cui due donne) durante l’Operazione Tempio portata avanti dalla compagnia dei Carabinieri di Termoli in queste ore, finalizzata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti in Basso Molise, i cui particolari sono stati resi noti durante la conferenza stampa di questa mattina (mercoledì 19 agosto).

Dietro le sbarre è finito un 27enne residente a San Giacomo, mentre sono quattro le persone denunciate e 20 gli assuntori segnalati per spaccio ed assunzione di hashish, cocaina, eroina e marijuana. L’operazione si è svolta tra Termoli, San Giacomo e Guglionesi.

TermoliOnLine l’ha seguita in diretta per voi sulla sua pagina facebook, ve la riproponiamo qui.