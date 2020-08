TERMOLI. Fondamentale la collaborazione della cittadinanza per snidare pusher e trafficanti di droga sul nostro territorio. E’ quanto emerge dall’operazione Tempio, l’inchiesta portata a termine dalla compagnia di Termoli dell’Arma dei Carabinieri, nelle sue diverse articolazioni, ma partita dalle indagini del comando stazione, presente ieri in conferenza stampa assieme al comandante Fabio Ficuciello, che ha pure anticipato di lasciare a settembre il vertice di via Brasile, dopo 4 anni, per un incarico ancora più impegnativo. Cinque misure cautelari emesse dal tribunale di Larino, col Gip che ha spedito in carcere un 27enne di Termoli e residente a San Giacomo degli Schiavoni, architrave di un gruppo che spacciava droga, eroina, cocaina, hashish e marijuana sulla costa, nella stessa San Giacomo e anche a Guglionesi.

Altri 4 provvedimenti (dei 5) sono obblighi di dimora, a carico di due uomini e due donne, di cui una fuori regione. Ben venti gli assuntori di sostanze stupefacenti individuati e segnalati alla prefettura di Campobasso. Numeri importanti, assolutamente, che hanno permesso al tenente colonnello di affermare come sia stato inferto un duro colpo al mercato della morte. A San Giacomo, “Il Tempio”, era stato notato un movimento sospetto, con personaggi particolari, e le azioni di controllo e di osservazione dei militari dell’Arma hanno portato a questo risultato. Il blitz è scattato alle prime luci dell'alba di martedì, con numerosi militari. Attività investigativa anche in borghese, per studiare il fenomeno. Nel corso della conferenza stampa, quasi un sunto ufficioso, primo del commiato che avverrà comunque nelle prossime settimane, Ficuciello ha voluto ricordare l’impegno dell’Arma a 360 gradi sul territorio.

Dagli arresti per rapina ai reati contro il patrimonio più classici, furti in appartamento e di autovetture, fino allo spaccio di droga, vera piaga del territorio. Il comandante della compagnia ha elogiato tutto il personale militare che l’ha coadiuvato negli ultimi 4 anni in questa esperienza significativa, Termoli è l’unica compagnia di rango superiore, con vertici che saranno sempre maggiori e tenenti colonnelli, da Rimini a San Severo.