Rogo tra Termoli e San Giacomo degli Schiavoni: bruciate decine di palme

TERMOLI. Decine e decine di palme in fumo, purtroppo, nel rogo che avevamo già riportato nella prima mattinata di oggi. Una tardiva segnalazione al centralino del 115 non ha consentito alla squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli di poter giungere in tempo utile a salvare gli alberi.

L'incendio è avvenuto lungo la SP 111.