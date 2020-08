Bimbo di 4 anni in arresto cardiaco al Lido, medici all'opera per salvargli la vita

CAMPOMARINO. Dramma nel primo pomeriggio di oggi a Campomarino Lido, un bimbo di appena 4 anni, mentre era in mare coi genitori, entrambi romani, ha subito un improvviso arresto cardiaco e si è accasciato in acqua. A tirarlo fuori proprio loro. E' accaduto in un tratto di spiaggia libera, tra il lido Lucio e il porto turistico Marina di Santa Cristina.

Sul posto sono intervenuti prima il bagnino, poi i soccorritori del 118 Molise. Il bimbo è stato sottoposto alle pratiche di rianimazione cardiopolmonare e sarebbe stato usato anche il defibrillatore, appena si è un minimo stabilizzato è stato trasferito d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

Momenti concitati per salvargli la vita, probabile il trasferimento finale in elicottero all'ospedale Bambino Gesù di Roma.