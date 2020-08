GUGLIONESI. In fiamme una Peugeot 206 in via Bari a Guglionesi. La vettura, intorno all'ora di pranzo, ha preso improvvisamente fuoco, per cause al vaglio dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli, che sono giunti sul posto dopo pochi minuti, assieme alla Polizia locale e ai Carabinieri. Diverse le persone accorse in strada per vedere cosa fosse successo.

Il veicolo era alimentato a gasolio. Gli uomini del 115 hanno estinto il rogo, ma della macchina è rimasto ben poco.