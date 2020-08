TERMOLI. Ultime 24 ore davvero impegnative per i Vigili del fuoco in basso Molise, sia per il distaccamento di Termoli che per i colleghi di Santa Croce di Magliano.

Numerosi gli interventi a cui sono stati chiamati, ricordiamo ieri il vivaio di palme andato perduto, in fumo letteralmente, ma già ieri hanno dovuto tenere a bada anche altri incendi sulla SP 126, in territorio di Guglionesi, verso la Valle del Biferno, sempre in mattinata, e ieri pomeriggio nella zona del Sinarca, nei pressi dell’azienda Cuore Verde. Pare ci siano stati anche danni alla rete elettrica.

Questa mattina, al di là del rogo di autovettura a Guglionesi, problemi sempre sul versante tra San Giacomo e Guglionesi e sulla statale 87, dove c’è difficoltà in transito per gli automobilisti, sulle piane di Larino.