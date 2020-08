TERMOLI. Che siano jersey, come insediati stamani dal Comune di Termoli, o rotonde, come invocato da un nostro lettore che risiede a Termoli, l'incidente di questa sera, dopo le 22, in via Pertini, all'incrocio con via Tevere, dimostra come quel tratto di strada, a indiscutibile alta infortunistica, meriti di essere disciplinato.

L'amministrazione è dovuta correre ai ripari subito, visto che il divieto di svolta veniva trasgredito regolarmente, un po' come avviene anche con quello dell'ospedale San Timoteo, tra viale San Francesco e viale Padre Pio.

Un ragazzo in sella allo scooter che si stava dirigendo in centro ha tamponato una macchina che lo precedeva ed è finito a terra, ma la dinamica del sinistro e la relativa responsabilità è ascrivibile a una seconda vettura, che ha tentato di svoltare laddove era vietato, causando un frenatone da parte dell'auto poi tamponata dal centauro junior. Elemento ancora più colpevole, che la vettura in infrazione è pure fuggita. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale, col comandante Antonio Persich, e il 118 Molise, con l'ambulanza della Croce di San Gerardo. Il centauro minorenne è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Parrebbe non aver subito conseguenze di rilievo, per fortuna, ma occorre cautela e sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, visto che ha rimediato un trauma cranico, battendo il capo sull'asfalto, seppur indossando il casco.

I Vigili urbani ora stanno procedendo ai rilievi, poi si dedicheranno a risalire al veicolo pirata.