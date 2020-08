TERMOLI. Scontro auto-bici nella mattinata di oggi sulla fondovalle del Sinarca. Coinvolti una Fiat Panda e un 70enne che andava in sella, A. B. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia in ambulanza e le forze dell'ordine. L'incidente è avvenuto nei pressi di un segnale di stop. Il 70enne, per fortuna non in gravi condizioni, è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli.