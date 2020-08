Turista olandese crea scompiglio in stazione: intervengono Polfer e sanitari

TERMOLI. Minuti concitati in stazione a Termoli dove, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 24 agosto, una turista olandese ha creato scompiglio tra i tanti residenti e turisti in attesa dei vari convogli. La donna, sui trent’anni stando alle prime informazioni pervenute, era in attesa del treno per Perugia e sembra avesse alzato il gomito e fosse sotto l’effetto di alcool al momento dell’accaduto.

Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia Ferroviaria che ha provveduto a portare la turista nei propri uffici nel tentativo di calmarla, in attesa dei soccorsi. La donna è stata soccorsa dal 118 con i volontari della Misericordia di Termoli che, dopo averla visitata, ne hanno deciso il trasferimento presso il pronto soccorso del San Timoteo di Termoli dove sta ricevendo le cure necessarie.