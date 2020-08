Pericoloso camorrista latitante arrestato dalla Polizia al Cardarelli

CAMPOBASSO. Pericoloso latitante di Camorra arrestato dagli agenti del posto di Polizia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Un 40enne della provincia di Napoli, ricercato dalle forze dell’ordine con una pena di circa quindici anni da scontare e che con molta probabilità aveva scelto Campobasso per nascondersi, si è recato presso il Pronto Soccorso del nosocomio di contrada Tappino per un problema di salute.

L’iter per gli ingressi ai reparti ospedalieri e anche al Pronto soccorso richiede, come da protocollo anti- covid, la sottoposizione del soggetto a tampone e la sosta nella cosiddetta “zona grigia” in attesa del risultato. Tutto questo ha dato modo agli agenti del posto di Polizia dell’ospedale di verificare i dati dell’uomo riscontrando che si trattasse di un pericoloso latitante facente parte di un clan camorristico particolarmente attivo e noto. Il posto di Polizia è stato ripristinato, tra l’altro, a giugno in seguito anche al problema avuto con alcuni familiari di un paziente ricoverato nel reparto covid che erano riusciti a superare la barriera all'ingresso dopo una collutazione.

Gli agenti, in seguito a tali controlli, hanno tratto in arresto l’uomo che, al momento, si trova presso la cella presente nell’ospedale Cardarelli, in attesa del risultato del tampone. Qualora non si riterrà necessario il ricovero, sarà trasferito in carcere.