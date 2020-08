Arrestato dalla Polizia il bandito in fuga nelle campagne di Campomarino

TERMOLI. Arrestato dagli agenti del commissariato di Polizia di Termoli il bandito 28enne che aveva tentato di fuggire a Campomarino dopo il furto di un furgone della Sda, avvenuto in mattinata sulla costa. Gli agenti lo hanno rintracciato e bloccato mentre cercava di far perdere le proprie tracce nei dintorni del paese. Nelle ricerche sono stati impegnati i Carabinieri, la Polizia, la municipale e la Guardia di Finanza che ha impiegato anche un elicottero. Da una prima ricostruzione il malvivente a bordo del furgone sarebbe stato inseguito dai militari ed è stato poi costretto ad abbandonare il veicolo. Le ricerche si sono concentrate al lido e nella zona delle case Fiat dove è stato recuperato anche il furgone. Sulla vicenda sono in corso ulteriori accertamenti. La posizione dell’uomo finito in manette è al vaglio dell’autorità giudiziaria.