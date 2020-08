Maltrattamenti in famiglia, 75enne allontanato da casa

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Un 75enne allontanato dal nucleo familiare.

I Carabinieri della Stazione di Santa Croce di Magliano, in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Larino, hanno sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di farvi ritorno e di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi abitualmente dalla stessa frequentati, un 75enne del luogo indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Le indagini, scaturite dalla denuncia fatta dalla vittima delle violenze, hanno permesso di raccogliere sufficienti e gravi indizi sul conto dell’uomo da indurre il Pm a chiedere una idonea misura e al Gip del Tribunale di Larino di emettere il provvedimento sopra descritto.

Reati, purtroppo, molto diffusi anche in Molise, per i quali le vittime evidenziano non poche difficoltà a denunciare.