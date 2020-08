Subito rilasciato il 28enne acciuffato dalla Polizia dopo il furto del furgone Sda

TERMOLI. Fermato dopo una strenua caccia all'uomo, compreso il sorvolo di un elicottero, ma subito rilasciato dagli agenti del commissariato di Polizia di Termoli.

È ancora tutta da chiarire la vicenda del furto di un furgone dell’Sda avvenuto sulla costa.

Dopo essere stato rintracciato e bloccato dalla Polizia il giovane di 28 anni di San Severo è stato rilasciato.

Riscontri e ulteriori verifiche non hanno evidenziato ulteriori elementi e, dopo il foglio di via obbligatorio, potrebbe scattare solo una denuncia.

Sono in corso nuovi accertamenti per fare chiarezza sull’accaduto che ha mobilitato uomini e mezzi in un pomeriggio concitato e di tensione a Campomarino.

Nelle ricerche sono stati impegnati i Carabinieri, la Polizia, la Municipale e la Guardia di Finanza che ha impiegato anche un elicottero del reparto operativo e aeronavale.

Da una prima ricostruzione il giovane a bordo del furgone sarebbe stato inseguito dai militari ed è stato poi costretto ad abbandonare il veicolo. Le ricerche si sono concentrate al lido e nella zona delle case Fiat dove è stato recuperato anche il corriere.