Incendio lungo la statale 16 tra Termoli e Campomarino

TERMOLI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli all'opera nel terreno adiacente alla statale 16, tra Termoli e Campomarino. Un luogo dove troppo spesspo avvengono roghi e certo non per auto-combustione. Una zona che in passato abbiamo documentato, visti i rifiuti ammassati e casolari in degrado, oltre alla fitta vegetazione spontanea. Una colonna di fumo nera si staglia nel cielo, visibili a occhio nudo pure a parecchia distanza. L'allarme è scattato intorno alle 12.15.

In precedenza, gli uomini del 115 erano stati impegnati sul litorale Nord, nei pressi della Tangenziale, per una bonifica da insetti.