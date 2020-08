Accusa un malore mentre si trova sulla spiaggia, 50enne russa portata al Pronto soccorso

PETACCIATO. Soccorso sulla spiaggia libera di Petacciato, ieri pomeriggio, intorno alle 17, col 118 e i volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Una 50enne di nazionalità russa, N. A., in vacanza da un’amica, ha accusato un malore sull'arenile, ma all'arrivo dei soccorritori era cosciente. Trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo per gli opportuni accertamenti.