TERMOLI. Potremmo dire senza parole: siamo rimasti, in effetti, senza parole. Ricordate il 28enne acciuffato dopo la caccia all'uomo con pattuglie, forze dell'ordine e persino l'elicottero a Campomarino? Nel giro di 24 ore, altro che foglio di via obbligatorio e timore della denuncia alla Procura, come un ladro seriale di furgoni e autocarri si è rimesso in moto e ne ha rubato un altro a Termoli, fuggendo ancora una volta lungo la statale 16.

Ma, stavolta, per il 28enne di San Severo D. D. V., non è andata liscia, nel corso del disperato tentativo di fuga, inseguito da una gazzella dell'Arma dei Carabinieri, si è schiantato col mezzo rubato tra Chieuti e Ripalta.

E' stato soccorso dal 118 Molise, giunto sul posto su chiamata dell'Arma, coi volontari della Misericordia in ambulanza, e portato all'ospedale San Timoteo, poiché è rimasto ferito. A differenza della decisione del giorno prima, la scorribanda della tarda serata di mercoledì dovrebbe avergli fatto scattare il provvedimento di arresto.