Cade dagli scogli a Rio Vivo, bagnante 73enne soccorso e portato al San Timoteo

TERMOLI. Emergenza a Rio Vivo nella mattinata di oggi, nei pressi dell'area camper di via Rio Mare. Un bagnante di 73 anni proveniente dell'hinterland napoletano, in vacanza a Termoli, mentre era sugli scogli ha perso improvvisamente l'equilibrio ed è caduto in mare. Sul posto sono intervenuti il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. Dopo la caduta in acqua il pensionato 73enne, B. D. F. le sue iniziali, di Pomigliano d'Arco, ha bevuto e per questo è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, per fortuna non ha mai perso conoscenza, restando sempre lucido e cosciente.