CASACALENDA. Incendio boschivo di vaste proporzioni a Casacalenda, in Contrada Difesa (zona Santuario), partito dalla notte tra mercoledì e giovedì, «probabilmente appiccato da qualcuno, lo sta divorando. È importante che nessuno si avvicini all'area coinvolta onde evitare inutili rischi e consentire alle squadre che da ore stanno lavorando, di poter mettere fine a tanto ingiustificato scempio», ha narrato la sindaka di Casacalenda Sabrina Lallitto. Il fronte è salito internamente verso la zona di Gesù Redentore. I Vigili del fuoco hanno lavorator per contenere i fronti. «Chi ha appiccato questo incendio, così come chi ieri ha appiccato quello di Guardialfiera, è una persona ignobile. E Mi fermo. Perché altro non posso scrivere altrimenti mi bannano», ha proseguito la prima cittadina, che ha invitato la popolazione a non avvicinarsi alla zona del rogo in previsione dei passi del Canadair per spegnere il vasto incendio. «Vi prego di non avvicinarvi alla zona per la vostra sicurezza e per consentire alle squadre di svolgere il lavoro senza distrazioni alcune».

Le fiamme sono state estinte dopo 20 ore di alacre lavoro dei pompieri. «Nel pubblicare queste foto voglio ringraziare chi si è prodigato, e ancora continua, per spegnere l'incendio del bosco di Contrada Difesa e coloro i quali hanno collaborato, in tutti i modi possibili, affinché le operazioni fossero condotte in sicurezza e rapidità. Siamo quasi certi, visti in numerosi punti di appicco rintracciati, che l'incendio sia doloso. Pertanto chiederemo che siano fatte tutte le indagini del caso. Grazie dunque ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri Forestali, alla squadra antincendio, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile e ai consiglieri comunali che da stanotte hanno incessantemente lavorato, insieme, per contenere quanto più possibile i danni. Alla persona o alle persone che hanno appiccato i focolai - e sono sicura che siano dolosi visti i precedenti degli scorsi giorni nei territori vicini - voglio solo dire che noi faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità e anche di più affinché non sia il nostro pensiero a giudicarlo/i, bensì la legge. Amiamo questa terra e la difenderemo. Sempre. Uniti».