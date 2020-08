Non risponde da giorni al telefono, 43enne trovata morta in casa a Petacciato

PETACCIATO. L'hanno trovata adagiata sul letto senza segni di vita, questa la scena che si è presentata ieri sera agli occhi dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli intervenuti su richiesta di conoscenti e familiari che da alcuni giorni provavano a contattarla invano telefonicamente. Presenti anche i Carabinieri della locale stazione e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza.

È morta così P. D. S. 43enne originaria di Termoli ma da poco trasferitasi a Petacciato in un'abitazione non distante da Piazza Indipendenza. Sul corpo pare non fossero presenti segni di violenza. Dopo l'intervento del magistrato di turno, la salma è stata trasferita presso l'obitorio dell'ospedale "San Timoteo" di Termoli a disposizione per ulteriori accertamenti.