Anziana investita da un'auto in via Cesare Battisti, trasportata al Pronto soccorso

TERMOLI. Anziana investita da un'auto, una Fiat 600, stamani in via Cesare Battisti. E' avvenuto intorno alle 9. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e il 118 Molise coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza. L'impatto subito dopo la Madonnina. La donna, una 80enne, non era cosciente all'arrivo dei soccorritori, aveva escoriazioni alla mano, trauma cranico e anche perdita di sangue dal naso.

E' stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Strada chiusa al traffico per permettere i rilievi dei Vigili urbani.