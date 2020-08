Grave il 23enne che si è schiantato sull'A14 con l'auto rubata, trasferito a San Giovanni Rotondo

TERMOLI. Mattinata da incubo al Pronto soccorso di Termoli dell'ospedale San Timoteo. Due incidenti gravi, un infortunio domestico e un'altra emergenza sanitaria.

Sia il 23enne di Cerignola estratto dalle lamiere sull'A14 che la signora anziana investita in via Cesare Battisti sono in gravi condizioni e saranno ambedue trasferiti.

Il primo, oltre ad alcuni traumi alle articolazioni, come già riferito nel pezzo precedente, ha lesioni agli organi interni, all'addome. Sarà portata con staffetta della Polizia stradale di Termoli, alla presenza del comandante Salvatore Augelli, all'ospedale Casa sollievo della sofferenza.

Il ragazzo aveva rubato una macchina e stava fuggendo in Puglia, quando ha tamponato un camion, restando incastrato nell'abitacolo, poi liberato dai Vigili del Fuoco. Gli accertamenti successivi hanno evidenziato le lesioni interne, da qui la decisione di trasferirlo a San Giovanni Rotondo in ambulanza, con la scorta della Polizia stradale di Termoli.