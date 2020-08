Grave trauma cranico per l'anziana investita in centro, sarà trasferita altrove

TERMOLI. Quadro clinico critico anche per l'anziana donna, una 80enne, investita stamani, intorno alle 9, in via Cesare Battisti a Termoli, da una Fiat 600. Purtroppo il trauma cranico subito dopo essere stata travolta dall'auto, che le ha fatto anche perdere conoscenza, ha provocato una grave emorragia cerebrale e i medici del Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo hanno deciso di trasferirla altrove, in una struttura più attrezzata per questo tipo di emergenze.