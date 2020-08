Sarà trasportata in elisoccorso all'Aquila l'anziana investita in centro

TERMOLI. L'ennesima dimostrazione di come il servizio di elisoccorso sia necessario per accorciare i tempi di trasferimento in casi di gravi traumi e parallelamente aumentare le chance di sopravvivenza.

Nel giro di appena una settimana, dopo il caso del bimbo di 6 anni portato a Roma, dopo l'arresto cardiaco avvenuto a Campomarino lido, ancora ricorso all'elicottero in volo dall'Aquila per trasferire una persona in condizioni critiche, stavolta si tratta dell'anziana investita in via Cesare Battisti, stamani alle 9.

La donna ha subito un grave trauma cranico con versamento interno e sarà elitrasportata all'Aquila nel primo pomeriggio di oggi.