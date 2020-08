TERMOLI. Una giornata infernale per i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. La temperatura record dell’estate 2020, quasi 38 gradi (secondo la stazione meteo di Difesa Grande mancavano solo due decimali) ha sicuramente favorito il propagarsi di incendi e roghi nel basso Molise.

Ne sono stati registrati addirittura una quindicina, con gli uomini del 115 che non sapevano più dove recarsi prima per tamponare le varie emergenze. Per fortuna, pare non ci siano state situazioni critiche, permettendo così alle squadre di operare e ripartire in tempi utili. In particolare, un incendio in agro di San Giacomo degli Schiavoni, non lontano dal distributore di benzina che si trova sulla strada verso Termoli è stato causato da una macchina che ha preso fuoco per causa al vaglio degli stessi pompieri.

Fiamme che si sono rapidamente diffuse nella vegetazione circostante.