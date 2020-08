CAMPOBASSO. Notte senza fine per i Vigili del fuoco di Campobasso le cui squadre sono state impegnate sul fronte degli incendi, protrattisi anche dal primo pomeriggio di ieri, in diversi comuni della provincia.

Ettari di bosco, sterpaglie ed incolto, andati in fumo in diverse aree del basso molise. Tuttora in corso operazioni di spegnimento nell'hinterland dei Comuni di Guardialfiera, Larino, Civitacampomarano ed Oratino. Comuni in cui è all'opera tutto il contingente di uomini e mezzi disponibile del 115. Situazioni al vaglio degli inquirenti.