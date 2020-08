Fermato in piazza stazione mentre è in bici, portato in caserma

TERMOLI. Una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine è stata fermata ieri sera, in piazza Garibaldi, da due militari dell’Arma in borghese, della sezione operativa, che lo stavano evidentemente tenendo d’occhio. Il tizio, all’incirca sui 45 anni, o giù di lì, era in sella alla sua bicicletta, quando è stato avvicinato dal personale dei Carabinieri che si era portato in zona con un’auto civetta. Ha tentato di disfarsi subito di qualcosa di sospetto, ma mentre tentava di pedalare in fuga è stato circondato dai militari e fermato. L’uomo è stato poi portato via, verso la caserma di via Brasile. Un blitz in piena regola avvenuto sotto gli occhi di parecchia gente. L’uomo è comunque tornato libero dopo un paio d’ore.