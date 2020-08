Trovata morta a 43 anni, Procura valuta l'autopsia sulla salma di Patrizia Di Stefano

TERMOLI. «La tua scomparsa improvvisa lascia un vuoto immenso nei nostri cuori». Con questa frase, il papà Antonio, la mamma Livia, il fratello Giovanni, le sorelle Rosa e Stefania, annunciano addolorati la scomparsa della carissima Patrizia Di Stefano, la donna trovata morta nel letto dell'abitazione di Petacciato giovedì sera intorno alle 23, da 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri. Nell'annuncio funebre dell'agenzia Carrino non c'è la data dei funerali, poiché la salma, ricomposta all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, è a disposizione della Procura di Larino, che dovrebbe disporre l’autopsia sul corpo senza vita di Patrizia, per risalire alle cause della morte, soprattutto per chiarire se sia stato un gesto estremo o un decesso per cause naturali e scoprirne eventualmente l’origine, ma anche quando è avvenuto con certezza. Si era trasferita da poco da Termoli, Patrizia Di Stefano, 43 anni, preferendo la località più tranquilla sotto molti profili di Petacciato. L'hanno trovata adagiata sul letto, senza segni di alcuna violenza. I familiari da tre giorni provavano a contattarla invano telefonicamente. È morta, in un'abitazione non distante da Piazza Indipendenza.